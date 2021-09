Abschied von Mikis Theodorakis - Beerdigung auf Kreta

Tausende Kreter haben am Donnerstag Abschied vom griechischen Komponisten Mikis Theodorakis genommen. Der weltweit bekannte Musiker und griechische Volksheld war vergangene Woche im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben. Seine sterblichen Überreste wurden Donnerstagfrüh aus Piräus an Bord einer Fähre nach Kreta zum Hafen der Stadt Chania, wo sein Vater herstammte, gebracht. Am Nachmittag soll in einer kleinen Kirche in einem Vorort von Chania die Trauerfeier stattfinden.