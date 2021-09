Bisher größte Vermeer-Schau Deutschlands in Dresden

In einer einzigartigen Ausstellung in der Gemäldegalerie Alte Meister Dresden sind ab Freitag zehn Meisterwerke von Johannes Vermeer (1632-1675) zu sehen. Es ist die bisher größte Schau mit Meisterwerken des bedeutenden niederländischen Barockmalers in Deutschland. „Jede Ausstellung zu Vermeer ist eine Sensation an sich“, sagte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD), Marion Ackermann, am Donnerstag, da von ihm nur 35 Werke überhaupt bekannt sind.

Zur Ausstellungseröffnung am Abend wurden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der niederländische Regierungschef Mark Rutte in Dresden erwartet. Im Zentrum der Schau „Johannes Vermeer. Vom Innehalten“ steht das berühmte Gemälde „Brieflesendes Mädchen am Fenster“ aus eigenem Bestand, das nach vierjähriger Restaurierung und Erforschung erstmals so präsentiert wird, wie der Künstler es schuf. „Es ist ein Schlüsselbild“, sagte Galeriedirektor Stephan Koja. Vermeer habe eine Grundkomposition ausprobiert, die dann beibehalten wurde: die stehende Frauenfigur in einem Raum am Fenster, wo von links das Licht hereindringt. „Das markiert den Übergang zu dem reifen Vermeer, den wir kennen und schätzen.“