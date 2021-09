Dramatische Niederlage für gemäßigte Islamisten in Marokko

In Marokko steht ein Regierungswechsel bevor: Bei der Parlamentswahl verbuchten die seit 2011 regierenden gemäßigten Islamisten der Partei PJD laut dem am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Auszählungsergebnis massive Verluste. Sieger der von Stimmenkauf-Vorwürfen überschatteten Wahl ist die Partei Unabhängige Nationalversammlung (RNI), gefolgt von der ebenfalls liberalen PAM. König Mohammed VI. muss aus den Reihen der RNI nun den neuen Regierungschef auswählen.

An der Spitze der Partei RNI steht der Geschäftsmann Aziz Akhannouch, der König Mohammed VI. nahestehen soll. Der frühere Regierungschef Abdelilah Benkirane griff Akhannouch zuletzt scharf an und verlangte, an der Spitze der Regierung müsse eine „integre Persönlichkeit“ stehen. Akhannouch spielte bereits in der bisherigen Regierung eine wichtige Rolle, da er das Wirtschafts-, Finanz- und Indurstrieministerium kontrollierte.