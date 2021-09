Kickl wirft Regierung „Betrug“ bei Corona-Impfung vor

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat der Bundesregierung am Donnerstag „Betrug“ an der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Corona-Impfung vorgeworfen. Die Impfung halte nicht das, was versprochen wurde, Türkis-Grün halte aber dennoch an ihrer Strategie fest und habe „keinen Plan B“. Kickl forderte ein Ende des „Impfdrucks“, er will stattdessen u.a. auf Antikörpertests und Medikamenteneinsatz setzen. Scharfe Kritik an Kickls Aussagen übte die ÖVP.