Buccaneers besiegen zum NFL-Saisonstart Cowboys knapp 31:29

Die neue Saison der National Football League (NFL) hat so begonnen, wie die vergangene geendet hat: mit einem Sieg der Tampa Bay Buccaneers. Der Super-Bowl-Sieger rund um Quarterback-Superstar Tom Brady bezwang zum Auftakt am Donnerstagabend (Ortszeit) die Dallas Cowboys in einem Herzschlagfinale mit 31:29. Ein verwandeltes Field Goal durch Kicker Ryan Succop zwei Sekunden vor Schluss bescherte dem Team aus Florida einen gelungenen Saisonstart.