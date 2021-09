Kleinkind in Oberösterreich neben toter Mutter gefunden

Eine Zweijährige ist Donnerstagabend neben ihrer toten Mutter in der Wohnung in Ried im Innkreis gefunden worden. Eine Bekannte hatte die 38-Jährige besuchen wollen. Da diese die Türe nicht öffnete und nur die Tochter zu hören war, rief sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brachen die Wohnungstüre auf und entdeckten die Tote. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Tochter kam in Begleitung einer Familienangehörigen ins Spital, so die oö. Polizei.