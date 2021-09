Venezuelas Ex-Geheimdienstchef in Madrid verhaftet

Der von den USA des Drogenschmuggels beschuldigte frühere Chef des Militärgeheimdienstes Venezuelas, Hugo Carvajal, ist in Madrid verhaftet worden. Der 61-Jährige, nach dem seit 2019 gefahndet worden war, sei am Donnerstagabend von der spanischen Polizei in einer Wohnung in Madrid in einer gemeinsamen Aktion mit der US-Drogenbehörde DEA aufgespürt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Damit wurde Carvajal bereits zum zweiten Mal in Spanien verhaftet.