Ein Toter nach Absturz von Löschfahrzeug in der Steiermark

In der Steiermark ist am Freitag ein Feuerwehrmann bei einem Unfall nahe der Gemeinde Ratten (Bezirk Weiz) gestorben. Vier Feuerwehrmänner der FF Ratten waren nach Angaben der Landespolizeidirektion gegen 15.00 Uhr mit einem Tanklöschfahrzeug gerade auf der Rückfahrt von einem technischen Einsatz auf einer Gemeindestraße im Bereich Grubbauer, als ihnen ein Pkw entgegenkam. Bei einem Ausweichmanöver stürzte das Schwerfahrzeug über einen Abhang in ein Bachbett.