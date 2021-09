Salzburg gewinnt in Champions Hockey League auch 3. Partie

Für Red Bull Salzburg läuft es in der Champions Hockey League weiter nach Wunsch. Die „Bullen“ feierten am Freitagabend in der Salzburger Eisarena gegen den norwegischen Club Frisk Asker einen 1:0-Erfolg und beendeten damit auch die dritte Partie der Gruppe H erfolgreich. Bereits am Sonntag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) wartet auf den Leader mit dem Heimduell mit dem polnischen Vertreter JKH GKS Jastrzebie bereits die nächste Aufgabe. Auswärts hatte es einen 3:2-Sieg gegeben.