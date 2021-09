Biden zum Gedenken an 11. September: Einheit Stärke der USA

Anlässlich des Gedenkens an die Anschläge vom 11. September 2001 hat US-Präsident Joe Biden die nationale Einheit als größte Stärke der USA bezeichnet. In den Tagen nach den Anschlägen sei heldenhaftes Handeln, Widerstandskraft und „ein wahres Gefühl der nationalen Einheit“ demonstriert worden, sagte Biden in einer am Freitagabend veröffentlichten Videobotschaft. Biden will am 20. Jahrestag der Anschläge mit rund 3.000 Toten, die drei damaligen Tatorte besuchen.