Seilbahnunglück: Überlebender Bub wird in Israel behandelt

Der einzige Überlebende des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore im Mai, ein sechsjähriger Bub israelischer Abstammung, wird in einem Krankenhaus in Tel Aviv behandelt, nachdem er von Angehörigen mütterlicher Seite aus Italien nach Israel gebracht wurde. „Eitan bekommt die bestmögliche physische und psychologische Behandlung“, versicherte die Tante des Kindes, die den Buben nach Israel mitgenommen hatte. Im Hintergrund läuft ein Sorgerechtsstreit mit anderen Angehörigen.

Das Kind hatte bei dem Absturz einer Seilbahn-Gondel am 23. Mai seine beiden Eltern und seinen Bruder verloren. Insgesamt kamen bei dem Unfall im Piemont 14 Menschen ums Leben. Ein Gericht ernannte daraufhin die in Pavia in der Region Lombardei lebende Schwester des Vaters zum Vormund. Das Kind wurde jedoch vom Großvater und der Tante mütterlicherseits nach Israel gebracht - und zwar an Bord eines Privatflugzeugs, das von Lugano aus startete, wie die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Montag berichtete. Die Staatsanwaltschaft von Pavia ermittelt wegen Kindesentführung.