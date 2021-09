Appelle zur Entlastung pflegender Angehöriger

Der Tag der pflegenden Angehörigen war am Montag einmal mehr Anlass für Reformappelle. Zu Wort meldeten sich unter anderem der ÖVP-Seniorenbund, SPÖ-Pensionistenverband und das Hilfswerk. Tenor: Entlastungen seien überfällig, Bund, Länder und Gemeinden seien gefordert.

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Krorosec sprach in einer Aussendung von einer „unsichtbaren Armee“ von 900.000 Angehörigen, davon beinahe zwei Drittel Frauen, die in Österreich 80 Prozent der Pflegebedürftigen betreuen, und das in der Regel unbezahlt. „Sogar das Sozialministerium gibt zu, dass unser Pflegesystem ohne die Arbeit Angehöriger zusammenbrechen würde“, betonte sie, warnte aber gleichzeitig, dass diese scheinbare Freiwilligkeit systemischer Zwang sei.