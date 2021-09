Erstmals Stäbchentests bei Orang-Utans in Malaysia

30 Orang-Utans haben sich in Malaysia Corona-Abstrichen über die Nase unterziehen müssen. Sehr zur Freude ihrer Pfleger kamen alle Tests mit negativem Ergebnis zurück. Den Gesichtern der Menschenaffen war aber abzulesen, dass sie den Stäbchentest als ebenso unangenehm empfinden wie die Menschen. Es war das erste Mal, dass Orang-Utans in dem südostasiatischen Land auf das Virus getestet wurden.

„Einige der Tierpfleger waren positiv getestet worden, also wollten wir kein Risiko eingehen“, sagte Sen Nathan, stellvertretender Direktor des Sabah Wildlife Department auf der Insel Borneo, das vergangene Woche die Tests an den vom Aussterben bedrohten Primaten durchgeführt hat. „Zum Glück gab es bei den Orang-Utans keine Anzeichen und Symptome.“ Die Tiere leben in einem Naturpark und Rehabilitationszentrum im Bundesstaat Sabah.