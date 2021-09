Appelle zur Entlastung pflegender Angehöriger

Der Tag der pflegenden Angehörigen war am Montag einmal mehr Anlass für Reformappelle. Zu Wort meldeten sich unter anderem der ÖVP-Seniorenbund, SPÖ-Pensionistenverband und das Hilfswerk. Tenor: Entlastungen seien überfällig, Bund, Länder und Gemeinden seien gefordert. Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) formulierte Dank und Wertschätzung.

Daneben verwies der Minister aber auch auf das am Montag mit einer Kick-Off-Veranstaltung gestartete Pilotprojekt Community Nursing. Dabei handle es sich um einen wichtigen Baustein der Pflegereform: Die Nurses sollen zentrale Ansprechpersonen für Betroffene sein, die niederschwellig, regional, wohnortnah und bedarfsorientiert Unterstützung anbieten können.

Laut Mückstein übernehmen sie die Vernetzung zwischen Menschen und Leistungserbringerin sowie die Koordination diverser Leistungen, Therapien und sozialen Dienstleistungen. Darüber hinaus sollen sie eine zentrale Rolle im Präventionsbereich spielen. Insgesamt, so der Gesundheits- und Sozialminister, sind 150 Pilotprojekte geplant. Sie werden mit 54 Mio. Euro aus dem Aufbaufonds der Europäischen Union gefördert.

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Krorosec sprach in einer Aussendung von einer „unsichtbaren Armee“ von 900.000 Angehörigen, davon beinahe zwei Drittel Frauen, die in Österreich 80 Prozent der Pflegebedürftigen betreuen, und das in der Regel unbezahlt. „Sogar das Sozialministerium gibt zu, dass unser Pflegesystem ohne die Arbeit Angehöriger zusammenbrechen würde“, betonte sie, warnte aber gleichzeitig, dass diese scheinbare Freiwilligkeit systemischer Zwang sei.