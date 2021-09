Norwegische Parlamentswahl bringt Machtwechsel

Die Norweger haben bei der Parlamentswahl am Montag für einen Regierungswechsel gestimmt. Das von den oppositionellen Sozialdemokraten angeführte Mitte-Links-Lager hat den Urnengang klar gewonnen, zeigte eine Hochrechnung der Zeitung „Verdens Gang“ (VG). Demnach kommt die linke Opposition auf mehr als 101 der 169 Sitze im Parlament, während die Konservativen von Regierungschefin Erna Solberg und ihr rechtspopulistischer Partner massiv abstürzten.

Solberg räumte am späten Montagabend ihre Niederlage ein. Der konservativ-geführte Block habe die Mehrheit im Parlament verloren und werde zurücktreten, sagte die Ministerpräsidentin laut Nachrichtenagentur Reuters in einer Rede vor ihrer Partei. „Es gibt eine klare Mehrheit für einen Regierungswechsel“, so Solberg.