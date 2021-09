Norwegische Parlamentswahl bringt Machtwechsel

Die Norweger haben bei der Parlamentswahl am Montag für einen Regierungswechsel gestimmt. Das von den oppositionellen Sozialdemokraten angeführte Mitte-Links-Lager kommt nach vorläufiger Auszählung von fast allen Stimmen in der Nacht auf Dienstag auf eine Mehrheit von 89 der 169 Parlamentssitze, während die Konservativen von Regierungschefin Erna Solberg und ihr rechtspopulistischer Partner massiv abstürzten.

Solberg räumte am späten Montagabend ihre Niederlage ein. Der von den Konservativen angeführte Block habe die Mehrheit im Parlament verloren und werde zurücktreten, sagte die Ministerpräsidentin in einer Rede vor Parteifreunden. „Ich gratuliere Jonas Gahr Störe zu einer - wie es jetzt aussieht - klaren Mehrheit für einen Regierungswechsel“, so Solberg. Solberg hatte das skandinavische Land in den vergangenen acht Jahren regiert, und war dabei zuletzt die einzige konservative Regierungschefin Nordeuropas gewesen.