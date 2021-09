Stronach will bei Bundespräsidentschaftswahl 2022 antreten

Magna-Gründer Frank Stronach will zurück aufs politische Parkett. Der 89-Jährige, der 2012 mit dem „Team Stronach“ in die heimische Politik eingestiegen war und dieses Projekt nur wenige Jahre später wieder beendet hatte, wird am Mittwoch seine Absicht zur Kandidatur auf einer Pressekonferenz verkünden. „Frank Stronach ist zurückgekehrt, um das Land zu erneuern“, heißt es in der Einladung zur Vorstellung des „Zukunfsteams“, die im Wiener Cafe Landtmann stattfinden wird.