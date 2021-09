Papst besucht slowakische Roma-Elendssiedlung

Papst Franziskus hat die Ausgrenzung der Roma in der Slowakei kritisiert. „Man kann die Menschen nicht schematisieren. Um sie wirklich zu erkennen, muss man sie vor allem anerkennen“, sagte er am Dienstag in seiner Ansprache in der ostslowakischen Stadt Kosice bei einem Besuch der Roma-Elendssiedlung Lunik IX. In den einst als Arbeitersiedlung angelegten Plattenbauten leben zwischen 5.000 und 6.000 Menschen. Lunik IX ist damit die größte Roma-Siedlung Mitteleuropas.