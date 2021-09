EU erwartet Flüchtlingsstrom aus Afghanistan

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erwartet beträchtliche Flüchtlingsströme aus Afghanistan als Folge des dortigen Regierungsumsturzes und der humanitären Notlage. „Die Menschen werden sich auf den Weg machen, wenn die Taliban es ihnen erlauben“, sagte Borrell am Dienstag vor dem EU-Parlament in Straßburg. „Wir wissen, dass viele Menschen (...) das Land verlassen wollen.“ Die Lebensmittelpreise in dem Krisenland stiegen, das Finanzsystem befinde sich im freien Fall.