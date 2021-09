UNO-Vollversammlung in New York eröffnet

Eine Woche vor der hochrangig besetzten Generaldebatte hat die UNO-Vollversammlung offiziell ihre 76. Sitzungsperiode eingeläutet. „Wir kommen zusammen zu einer Zeit großer Herausforderungen und Spaltungen“, sagte UNO-Generalsekretär António Guterres zum Auftakt am Dienstag in New York. Dabei nannte er insbesondere den Klimawandel und die Coronavirus-Pandemie - und forderte mehr Engagement im Kampf dagegen.