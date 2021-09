Mit 2.624 Neuinfektionen höchster Wert seit fünf Monaten

In Österreich sind innerhalb 24 Stunden 2.624 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das ist der höchste Wert seit fünf Monaten, als am 15. April 2.678 Fälle hinzukamen. Zudem wurden sieben weitere Corona-Tote gemeldet, damit stieg die Zahl seit Pandemiebeginn auf 10.856. In den Spitälern gab es von Dienstag auf Mittwoch einen Zuwachs um insgesamt 20 Covid-Patienten auf 825, auf den Intensivstationen ging die Belegung um zwei Betroffene auf 198 zurück.

Die Zahl der Schwerstkranken in Krankenhäusern sank damit vorerst wieder unter die Marke von 200 Patienten. Innerhalb einer Woche ist die Auslastung der Intensivstationen jedoch um 18 Covid-Erkrankte gestiegen. Insgesamt legte die Spitalsbelegung in sieben Tagen um 180 Betroffene zu.

Rund ein Drittel der neuen SARS-CoV-2-Fälle wurden mit 888 aus Wien gemeldet, geht aus dem Update von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. 519 Ansteckungen kamen in Ober- und 470 in Niederösterreich hinzu, 247 waren es in der Steiermark und 174 in Salzburg. Ebenfalls im dreistelligen Bereich rangierte Tirol mit 110 Neuinfektionen, darunter Kärnten mit 90, Vorarlberg mit 77 und das Burgenland mit 49.

Der Schnitt der täglichen positiven Tests lag österreichweit in den vergangenen sieben Tagen bei 2.097. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg auf einen Wert von 164. Seit Ausbruch der Coronakrise gab es in Österreich 715.893 bestätigte Infektionsfälle. 682.971 Personen sind nach einer Ansteckung wieder genesen. Damit waren am Mittwoch 22.066 aktive Fälle registriert, um 660 mehr als am Dienstag.

17.156 Impfungen wurden am Dienstag durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.621.133 Menschen bisher eine Teilimpfung erhalten, das sind 62,9 Prozent der Bevölkerung. 5.314.475 Personen und somit 59,5 Prozent der Einwohner Österreichs sind voll immunisiert.