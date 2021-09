ORF-Kulturchef Martin Traxl debütiert als Opernregisseur

ORF-Kulturchef Martin Traxl gibt beim heute beginnenden „Herbstgold“-Festival in Eisenstadt sein Debüt als Opernregisseur. Er inszeniert Joseph Haydns „Der Apotheker“ im Haydnsaal von Schloss Esterhazy und versichert: „Es ist nicht halb-szenisch. Es ist eine vollwertige Aufführung.“ Premiere ist am Samstag. Und Traxl absolviert derzeit 14-Stunden-Tage. „Die Arbeit hat etwas sehr Beglückendes und Erfüllendes, aber es ist echte Knochenarbeit.“

Und was war für ihn das überraschendste in dem neuen Metier? „Es war für mich erstaunlich, wie gut vorbereitet die Künstler, vor allem die Sängerinnen und Sänger waren. Und es ist beglückend zu sehen, wie so eine Arbeit in ganz kleinen Schritten zusammenwächst und vorankommt.“