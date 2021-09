In Wien sechs Kinder und Jugendliche mit Covid in Spitälern

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei Kindern in Wien steigt, wegen der ansteckenderen Delta-Variante, aber auch weil eine Impfung für Unter-Zwölf-Jährige noch nicht zugelassen ist. Aktuell sind 7.498 Menschen erkrankt, davon fallen neun Prozent in die Altersgruppe null bis neun Jahre, 23 Prozent sind zwischen zehn und 19 Jahre alt (Stand: Dienstag). Aufgrund der steigenden Zahlen wird damit gerechnet, dass mehr Kinder mit schwerem Verlauf im Spital versorgt werden müssen.

Dabei stellte Florian Götzinger, Kinderarzt und Kinderinfektiologe an der Klinik Ottakring (ehemals Wilhelminenspital), gegenüber der APA klar: „Es wird nicht erwartet, dass die Delta-Variante für das einzelne Kind einen schwereren Krankheitsverlauf verursacht. Aber die Rechnung ist einfach: Wenn man annimmt, dass ca. 0,1 Prozent der erkrankten Kinder einen schwereren Verlauf haben, dann gibt es bei einer höheren Inzidenz, die wir erwarten, letzten Endes auch mehr Kinder, die einen schweren Verlauf haben werden.“

In der Klinik Ottakring - sie ist im Moment die erste Anlaufstelle für Covid-erkrankte Kinder und Jugendliche in Wien, die medizinische Versorgung benötigen - ist die Lage vorerst noch ruhig. Im Moment liegen dort sechs Kinder, vier davon sind unter zwölf Jahre alt, zwei älter als zwölf. Teilweise handle es sich um Kinder mit Vorerkrankungen, teilweise haben sie keine Vorerkrankungen, sagte Elena Reghenzani, Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes der APA. Ein Kind befindet sich auf der Intensivstation in der Klinik Donaustadt (ehemals Donauspital).