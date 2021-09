Raducanu hat US-Open-Triumph noch nicht ganz realisiert

US-Open-Siegerin Emma Raducanu hat ihren am Samstag in New York eingefahrenen Tennis-Sensationstriumph noch nicht zur Gänze realisiert. Zumindest aber könne sie sich daran erinnern, dass sie nun ein Grand-Slam-Turnier gewonnen habe. „Das ist ein lustiges Gefühl“, sagte die erst 18-Jährige am Mittwoch. Ein Geheimnis für ihren Triumph sieht die Britin in der 18 Monate langen Pause vom Tennis, ehe sie erst im vergangenen Juni überhaupt auf die WTA-Tour eingestiegen war.

Ihre Eltern hätten darauf bestanden, dass sie in der intensiven Pandemie-Phase ihre Schullaufbahn positiv abschließen solle. „Danach habe ich jedes Match so gespielt wie mein letztes. So habe ich es den gesamten Sommer angelegt.“ Die drei Wochen inklusive Qualifikation bei den US Open hat sie sich nur auf die jeweilige Gegnerin und auf sich konzentriert, das habe sie einfach in allen ihren zehn ohne Satzverlust entschiedenen Spielen so gemacht.