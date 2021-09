Neuer Staatsschutz-Chef heißt Haijawi-Pirchner

Alle drei haben eine Vergangenheit im BVT, wenngleich der 41-jährige Haijawi-Pirchner nur wenige Monate. Erstmals in der Öffentlichkeit aufgefallen war der studierte Betriebswirt mit seiner Ernennung zum Leiter des niederösterreichischen Landeskriminalamts im Jahr 2017. Er galt schon im Vorfeld als Favorit für den Chefposten in der DNS.

Spätestens seit dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt bekannt ist der 47-jährige Lohnegger. Damals hatte er die Ermittlungen geleitet. Davor hatte er diverse Leitungsfunktionen in der steirischen Exekutive durchlaufen. Zuletzt war Lohnegger bereits im BVT aktiv als Leiter der wichtigen Abteilung für Informationsbeschaffung und Ermittlung.

Von der SPÖ kommt jedenfalls gleich ein Misstrauensvorschuss. Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner kritisierte, dass sich ÖVP-Seilschaften im Verfassungsschutz nahtlos fortsetzten. Spitzenposten würden an jene vergeben, „die noch vor kurzem eifrig für die Volkspartei im Wahlkampf gestiefelt sind“, spielte er in einer Aussendung auf schon vor Monaten bekannt gewordene Fotos an, die Haijawi-Pirchner im niederösterreichischen Gemeinderatswahlkampf in einer ÖVP-Jacke an der Seite von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) zeigen.