14 Covid-Todesfälle binnen 24 Stunden in Österreich

14 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 binnen 24 Stunden sind den Gesundheitsbehörden am Donnerstag gemeldet worden, das sind doppelt so viele wie am Vortag oder wie am Donnerstag vergangener Woche. Der Sieben-Tages-Schnitt bei Coronatoten wurde mit 6,9 beziffert, insgesamt wurden im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 in einer Woche 48 Tote registriert. An Neuinfektionen meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 2.198 zusätzliche Fälle.

Die Covid-19-Pandemie forderte somit seit ihrem Ausbruch 10.870 Tote in Österreich. Auf 100.000 Einwohner gerechnet sind seither 121,7 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Im Krankenhaus lagen am Donnerstag 822 Personen mit Covid-19, um drei weniger als am Mittwoch gemeldet waren. 202 der Patienten wurden auf Intensivstationen betreut, ein Plus von vier seit Mittwoch. Binnen Wochenfrist stieg die Zahl der intensivpflichtigen Fälle um 14.

Die Zahl der Neuinfektionen lag über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.074. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 162,5 Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Zahl der aktiven Fälle stieg somit auf 22.673, um 607 mehr als am Mittwoch. Vom Pandemiebeginn weg gerechnet hat es in Österreich bereits 718.091 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind mittlerweile 684.548 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 1.577 Menschen als wieder gesundet.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 578.363 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 165.625 aussagekräftige PCR-Tests. Alles in allem steht man nun bei 102.743.924 durchgeführten Corona-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 1,3 Prozent, der 24-Stunden-Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen Woche von durchschnittlich 1,7 Prozent.