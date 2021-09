Jägerball für 2022 abgesagt

Der Jägerball, der am 31. Jänner 2022 zum 100. Mal in der Wiener Hofburg über die Bühne gehen sollte, ist abgesagt und auf 2023 verschoben. Das teilte der Verein Grünes Kreuz für Jagd und Natur am Donnerstag mit. Grund für die Verschiebung ist einmal mehr die Corona-Pandemie. Noch keine endgültige Entscheidung gibt es bei zwei anderen Traditionsbällen, dem Opernball und dem Philharmonikerball.