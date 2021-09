Israel im Fokus beim 9. Jazz Festival Leibnitz

Schon jetzt sieht der künstlerische Leiter des Festivals, Otmar Klammer, Leibnitz als eine der wichtigsten Jazzfestivaldestinationen Österreichs. In den kommenden Jahren will der langjährige Festivalleiter noch höher hinaus. „Wenn wir so weiter wachsen, sind wir die praktische Alternative zu Saalfelden“, so Klammer bei der Präsentation des aktuellen Festivals am Donnerstag in Graz. Erreicht werden soll das mit einer strikten Exklusivitätspolitik und einem Programm, das stets ganz nah am Puls der Zeit ist.