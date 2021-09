Erstmals vier Laien ins Weltall gestartet

Kurz vor dem Start der ersten All-Mission ohne Profi-Astronauten an Bord hat sich das Kontrollzentrum des Raumfahrtunternehmens SpaceX noch einmal bei den vier Passagieren gemeldet. „Heute inspiriert ihr wirklich die Welt“, kam es aus den Lautsprechern, gefolgt von: „Gute Reise!“ Wenige Minuten später hob die „Dragon“-Raumkapsel am Mittwochabend (Ortszeit) mit Hilfe einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida in die Erdumlaufbahn ab.

„Die Ausblicke sind spektakulär“, jubelte der 38-jährige US-Milliardär Jared Isaacman, der den „Dragon“ für den All-Ausflug gechartert hatte. Der Start der „Inspiration4“ genannten Weltraumtourismus-Mission sei „ein bedeutender Meilenstein beim Streben danach, das All für alle zugänglich zu machen“, kommentierte die US-Raumfahrtbehörde NASA, die die Start-Infrastruktur stellte, ansonsten aber nicht beteiligt war, per Kurznachrichtendienst Twitter.

SpaceX spricht von der „ersten nur mit Laien besetzten Mission in die Erdumlaufbahn“ - an Bord ist kein ausgebildeter Profi-Astronaut, die Kapsel fliegt weitgehend automatisch. „Es war eine Ehre, euch vor eurem Aufbruch ins All viel Glück zu wünschen“, kommentierte SpaceX-Gründer Elon Musk am Donnerstag per Twitter.