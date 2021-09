Nach Christo-Plänen verhüllter Triumphbogen eingeweiht

Fertig verpackt: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den nach Plänen von Christo verhüllten Triumphbogen in Paris offiziell eingeweiht. „Ich hätte mir sehr gewünscht, dass er es gesehen hätte“, sagte Macron am Donnerstagnachmittag in Paris. „Es war ein verrückter Traum“, sagte der Präsident, der die „Beharrlichkeit“ des verstorbenen Verpackungskünstlers Christo und dessen Frau Jeanne-Claude würdigte. Die erste Fotomontage zu dem Projekt entstand 1962.