Mordprozess gegen 66-Jährigen in St. Pölten

Am Landesgericht St. Pölten hat am Freitagvormittag ein Mordprozess gegen einen 66-Jährigen seinen Lauf genommen. Der Mann soll seiner schlafenden 64-jährigen Lebensgefährtin im April in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) mit einem Maurerfäustel wuchtige Schläge gegen die vordere Schädelregion versetzt und anschließend mit einem Messer tiefe Schnittverletzungen am Hals zugefügt haben. Der Angeklagte bekannte sich zu Beginn der Verhandlung schuldig.

Die Bluttat war in der Nacht auf den 22. April verübt worden. Bereits bei seiner Festnahme gab der 66-Jährige an, für den Tod seiner Lebensgefährtin verantwortlich zu sein. Da er sich selbst Verletzungen am Kopf, am Hals, an den Unterarmen und Beinen zugefügt hatte, wurde er ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht und dort operiert. Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragtes psychiatrisches Gutachten bescheinigt dem Angeklagten Zurechnungsfähigkeit.

Leopold Bien, der Vertreter der Anklagebehörde, sprach am Freitag von einem „Beziehungsmord“. Was diesen ungewöhnlich mache, sei allerdings das Fehlen eines unmittelbar vorangegangenen Streits. Weiters habe die 64-Jährige keine Abwehrverletzungen erlitten - der Angriff dürfte für die Frau überraschend gekommen sein, hob der Staatsanwalt hervor. Der österreichische Staatsbürger habe das Opfer „auf wirklich bestialische Art und Weise“ getötet. Im Rahmen der Obduktion wurden insgesamt sieben Schädelverletzungen und massive Blessuren im Halsbereich festgestellt .

Bei seiner Einvernahme berichtete der Angeklagte von Schlafstörungen, die auch durch das Verhalten seiner Partnerin ausgelöst worden seien. In der Nacht auf den 22. April habe die 64-Jährige die Schlafzimmertür laut geöffnet und ihn damit aufgeweckt. Er habe ihr dann im gemeinsamen Bett zeigen wollen, „wie es ist, wenn man immer geweckt wird“ und habe sie „sanft“ mit einem seit langer Zeit im Nachtkästchen verstauten Maurerfäustel im Schulterbereich berühren wollen. „Dabei ist er mir aber ausgekommen.“ Danach habe seine Frau zu schimpfen begonnen, woraufhin er „explodiert“ sei und „öfter dorthin geschlagen“ habe. „Gezielt auf den Kopf?“, fragte der vorsitzende Richter. „Ja“, entgegnete der 66-Jährige zerknirscht. „Ich war so aufgedreht, dass ich nicht mehr recht wusste, was ich tat.“

In diesem Zustand habe er danach noch zu einem in der Küche befindlichen Schneidegerät mit einer Klingenlänge von 17 Zentimetern gegriffen. „Ich habe das Messer geholt und einen Schnitt bei ihr gemacht, dass sie keine Schmerzen mehr hat, wenn sie wieder zu sich kommt.“ Später hab er sich selbst Verletzungen zugefügt und im Anschluss geschlafen. „Erst danach wurde mir bewusst, was ich getan habe.“