U-Haft über Verdächtigen nach Bluttat in Wien verhängt

Ein Richter hat am Freitag im Wiener Landesgericht die Untersuchungshaft über einen 28-jährigen somalischen Staatsbürger verhängt, der am Montag in Favoriten seine Ex- und eine weitere Frau umgebracht haben soll. Das bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, der APA. Der 28-Jährige hatte bei der Polizei zugegeben, sowohl seine Ex-Frau im Streit um SMS-Nachrichten als auch eine später hinzukommende Bekannte erstochen zu haben.

Die Bluttat war am Montag in einer Wohnung am Belgradplatz verübt worden. Der Verdächtige sagte aus, dass es am Vormittag in der Wohnung seiner 37-jährigen Ex-Frau zu einer Diskussion rund um SMS-Nachrichten gekommen sei. Dann ging er seiner Aussage zufolge in die Küche und holte ein Nudelholz, mit dem er auf das Opfer einschlug. Zusätzlich versetzte er ihr Stiche mit einem Messer. Ob der 28-Jährige aus Eifersucht gehandelt hat, konnte die Polizei nicht bestätigen, da er dies bei seiner Einvernahme „so nicht gesagt hat“, wie Polizeisprecher Mohamed Ibrahim sagte.