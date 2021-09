Richard Wagners „Walküre“ in Klagenfurt frenetisch bejubelt

Wenn die Walküren, die acht uniformierten Schwestern von Brünnhilde, zu Beginn des dritten Aktes Leichensäcke mit toten Helden in einer Materialseilbahn verstauen, fühlt man sich an Bilder aus KZs erinnert. Und eine stählerne Seilbahnstütze, gleich einem mahnenden Rufzeichen im Zentrum des Bühnenbildes von Okarina Peter und Timo Dentler, ersetzt in der Menschenwelt die Esche, in der Göttervater Wotan laut Richard Wagner für seinen Menschensohn Siegmund einst ein Schwert hinterlassen hat.