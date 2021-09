Corona: 117 Mio. Kinder gehen nicht wieder in die Schule

Wegen der Corona-Pandemie sind in den vergangenen eineinhalb Jahren weltweit Schulen geschlossen worden. 117 Millionen Kinder gehen daher noch immer nicht wieder in die Schule. „Je länger die Schulen geschlossen bleiben, desto schlimmer sind die Folgen“, betonte die UNO-Bildungsorganisation UNESCO in einer am Freitag in Paris veröffentlichten Erklärung. Möglicherweise entstünden dadurch bleibende Schäden hinsichtlich der Gesundheit und Ausbildung der Kinder.