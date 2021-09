„Testo Junkie“: Queere Kapitalismuskritik im Wiener Werk X

Der 1970 geborene und heute in Paris lebende spanische Philosoph Paul B. Preciado ist einer der Stars der gegen eingefahrene Geschlechterzuschreibungen kämpfenden Szene, ein Vordenker, der Queerness- und Gender-Theorien mit grundlegender Kapitalismuskritik verbindet. Als Beatriz geboren, ließ er 2010 seinen Namen in Paul ändern. Da war sein Buch „Testo junkie. Sex, Drogen und Biopolitik in der Ära der Pharmapornographie“ schon erschienen, in dem er proklamierte: „Ich will mich nicht in einen Mann verwandeln.“ Er kämpfe für nicht-binäre, offene, grundlegend andere Zuschreibungen von Sexualität und ein anderes Verhältnis von Körper und Gesellschaft, so Preciado.