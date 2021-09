Russland wählt neues Parlament - Beschwerden über Verstöße

In Russland hat am Sonntag der dritte und letzte Tag der Parlamentswahl begonnen. Im größten Land der Erde mit insgesamt elf Zeitzonen öffneten um 8.00 Uhr MESZ als letztes die Wahllokale in der Ostseeregion Kaliningrad. 14 Parteien stellen sich zur Wahl. Gewählt werden 450 Abgeordnete der neuen Staatsduma sowie zahlreiche Regional- und Stadtparlamente. Die Wahl wird seit ihrem Beginn am Freitag von Manipulationsvorwürfen überschattet.