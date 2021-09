Terrordrama „Maixabel“ bewegt Filmfestival von San Sebastian

Seine Mörder warten schon an der Theke auf ihn. Sie wussten, dass der Politiker heute mit einem Freund und ohne Leibwächter in die Bar kommen würde. Als er sich an seinen Stammtisch setzt, zieht einer der beiden ETA-Terroristen seine Pistole und richtet ihn kaltblütig mit einem Schuss in den Nacken hin. Nach der geglückten Flucht feiern die Terroristen euphorisch ihre Tat. Sie sind stolz auf sich.

Im Kursaal von San Sebastian herrscht Stille. Man spürt die Anspannung, sieht die Emotionen in den Gesichtern der Kinobesucher. Denn es sind keine Szenen aus irgendeinem fiktiven Actionfilm. Die Einstiegsszenen aus Iciar Bollains Festivalbeitrag „Maixabel“ haben sich genau so am 29. Juli 2000 in Tolosa ganz in der Nähe von San Sebastian abgespielt. Der Name des Opfers: Juan Mari Jauregui. Eigentlich wollte sich der Sozialist und Vater einer damals 19-jährigen Tochter schon aus der Politik zurückziehen, verzichtete deshalb auf Leibwächter. Das nutzten die für die Unabhängigkeit des Baskenlandes kämpfenden Terroristen.