Glasner knöpft Ex-Club Wolfsburg bei 1:1 erste Punkte ab

Ausgerechnet Ex-Trainer Oliver Glasner hat den Siegeslauf des VfL Wolfsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga gestoppt. Eintracht Frankfurt erkämpfte sich am Sonntag zum Abschluss der 5. Runde auswärts ein 1:1, womit die Hausherren ihre makellose Bilanz verloren. Glasner musste mit der Punkteteilung zufrieden sein, damit ist er in seiner neuen Position aber auch nach dem siebenten Pflichtspiel sieglos. Mit zuletzt fünf Remis ist die Eintracht Unentschieden-Kaiser.

Sam Lammers (38.) ließ die mit vier Punkten nur auf Rang 15 liegenden Frankfurter, bei denen Martin Hinteregger als Kapitän agierte und Stefan Ilsanker in der 82. Minute eingetauscht wurde, vom ersten Saisonerfolg träumen. Wolfsburgs Topstürmer Wout Weghorst (70.), der am langen Eck aus spitzem Winkel vollendete, machte den Gästen noch einen Strich durch die Rechnung. Der VfL war am Ende dem Sieg näher. Ersatztormann Pavao Pervan sah diesen von der Bank aus, Xaver Schlager fehlt noch lange verletzt. In der Tabelle mussten die Wolfsburger die Spitzenposition an den punktgleichen Leader Bayern abgeben.

Einen Zähler dahinter liegt Borussia Dortmund. Der Revierclub bezwang den zuvor in dieser Saison noch ungeschlagenen 1. FC Union Berlin mit 4:2. Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland erzielte einen Doppelpack (24., 83.), zudem trug sich auch Raphael Guerreiro (10.) in die Schützenliste ein sowie traf Unions Marvin Friedrich (52.) ins eigene Tor. Für die Westfalen war es nach dem 4:3 bei Bayer Leverkusen und 2:1 in der Champions League bei Besiktas Istanbul der dritte Erfolg innerhalb von acht Tagen.

Für die ohne Kapitän Christopher Trimmel angetretenen Berliner waren Treffer von Max Kruse (57./Elfmeter) und Andreas Voglsammer (81.) zu wenig, um Zählbares mitzunehmen. Trimmel und Co. sind mit sechs Punkten nach fünf Runden Achter.