Kanadier wählen neues Parlament - Enges Rennen für Trudeau

Kanada hat in vorgezogenen Neuwahlen ein neues Parlament gewählt. Bei der Abstimmung, die am Montagmorgen mit Öffnung der Wahllokale in der östlichsten Provinz Neufundland begann, muss Premierminister Justin Trudeau um sein Amt fürchten. Seine Liberalen lagen zuletzt mit der konservativen Opposition unter Erin O‘Toole gleichauf. Mit Ergebnissen wurde frühestens am Abend (Ortszeit), womöglich aber auch erst am Dienstag gerechnet.