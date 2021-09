Van der Bellen, Kurz, Schallenberg bei UNO-Generaldebatte

Dass die UNO-Vollversammlung und die am Dienstag beginnende Generaldebatte heuer nach der coronabedingten Pause im Vorjahr zumindest zum Teil wieder mit physischer Präsenz von Staats- und Regierungschef stattfinden kann, „sind Schritte zurück in die Normalität“. Diese Ansicht vertrat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstagabend (Ortszeit) in New York. Dass allerdings nur ein Teil der Staaten vertreten ist, zeige aber auch, „dass Impfstoff ungleich verteilt ist.“

In Europa und den USA sei die „Durchimpfungsrate“ sehr hoch, argumentierte der Bundeskanzler. Für „weite Teile der Welt“ gelte dies aber nicht. „Das sollten wir uns ins Bewusstsein rufen“, meinte Kurz auch in Richtung Impfskeptiker. „Da sollte man dankbar sein“, so Kurz. Menschen in anderen Ländern würden sich eine Lage wie in Europa oder Österreich herbeisehnen, wo „sich jeder, der sich impfen lassen will, auch impfen lassen kann.“

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen gab zu Bedenken, dass vor allem „in den Ländern des globalen Südens“ zu wenig Impfstoff vorhanden sei. Diese Ungleichheit werde wohl auch UNO-Generasekretär António Guterres in seiner Rede ansprechen, vermutete Van der Bellen.

Der Bundespräsident, der bereits am Sonntag nach New York gereist war, hatte am Montagvormittag an einer Gedenkveranstaltung beim 9/11-Memorial zur Erinnerung an die verheerenden Terroranschläge in New York und Washington vom 11. September 2001 teilgenommen. Am Abend traf er zudem den Präsidenten von Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada.

Neben Corona werden bei der UNO-Generaldebatte aktuelle Krisenherde wie Afghanistan aber auch das wegen internationaler Hegemonieansprüchen gespannte Verhältnis zwischen den USA und China aufs Tapet kommen, waren Van der Bellen und Kurz einig. Außenminister Alexander Schallenberg fügte hinzu, dass sich die Corona-Pandemie noch dazu als „Brandbeschleuniger“ internationaler Konflikte erwiesen habe.