Leichte Verluste für Trudeau bei Parlamentswahl

Bei der Parlamentswahl in Kanada zeichnen sich nach ersten Auszählungen in der Atlantik-Region leichte Sitzverluste für die Liberale Partei von Ministerpräsident Justin Trudeau ab. Demnach lagen die Liberalen in 23 von 32 Sitzen in den vier Atlantikprovinzen in Führung. Vor der Wahl verfügten die Liberalen über 27 Sitze.