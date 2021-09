Putsch im Sudan vereitelt

Im Sudan soll ein Putschversuch in der Nähe der Hauptstadt Khartum vereitelt worden sein. Die Armee habe am in der Früh einen Umsturz verhindern können, sagte ein Militärsprecher, Taher Abu Haja, im sudanesischen Staatsfernsehen am Dienstag. Auf den Straßen von Khartum war eine große Zahl von Militärfahrzeugen zu sehen. Über die Identität und das Motiv der Putschisten gab es zunächst keine Informationen.