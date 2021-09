Frau muss nach Erstickungstod ihrer drei Kinder vor Gericht

Am Wiener Straflandesgericht wird am Mittwoch der Prozess gegen eine 31-jährige Frau neu durchgeführt, die am 17. Oktober 2020 in ihrer Wohnung in der Donaustadt ihre Töchter im Alter von drei und neun Jahren sowie ihren knapp acht Monate alten Sohn im Schlaf mit einem Kopfpolster erstickt haben soll. Im ersten Prozess im März war sie dazu geständig und gab an: „Ich wollte mit den Kindern in den Himmel gehen.“ Der Oberste Gerichtshof (OGH) hob das Ersturteil allerdings auf.