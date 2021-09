Erwin Wurm zeigt ungewöhnliche Skulpturen auf der Via Veneto

Die 14 Installationen werden vor den Aurelianischen Mauern und an den bekanntesten Ecken der Via Veneto aufgestellt. Die von Catherine Löwe kuratierte Open-Air-Ausstellung umfasst einige ikonische Werke des Künstlers. Eingerahmt vom antiken Bogen der Porta Pinciana steht „Big Mutter“ (2015), eine große Wärmflasche mit Beinen, eine Hommage an die Fürsorge und Zuneigung, die Mütter ihren Kindern entgegenbringen. Zu sehen ist außerdem das ikonische „Fat House“ (2003), das an die Exzesse und die Völlerei im Kino von Federico Fellini erinnert, der in seinen Filmen die Dolce Vita in den Lokalen auf der Via Veneto gezeigt hat.