Reigen der Wahlkampfabschlüsse beginnt am Donnerstag

Den Reigen der Wahlkampfabschlüsse für die Oberösterreich-Wahl am Sonntag eröffnen heute, Donnerstag, ÖVP und Grüne. Die Schwarzen laden am Abend in den Heimatort von Landeshauptmann Thomas Stelzer nach Wolfern (Bezirk Steyr-Land) ein. Die Grünen treffen sich am späten Nachmittag vor dem Büro ihrer Linzer Stadtpartei. Verstärkung vom Bund in Form von Bühnenauftritten steht bei beiden nicht auf dem Programm.