AK und ÖGB fordern eine Milliarde mehr für Kindergärten

Arbeiterkammer (AK) und ÖGB fordern mit Blick auf die Budgetrede am 13. Oktober eine Milliarde Euro mehr für Kinderbetreuung. In Österreich werde im Vergleich zum EU-Schnitt um ein Drittel weniger in die Bildung von Kindern investiert, kritisierten AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann am Mittwoch. Mit dem Geld wären laut Aussendung mehr Plätze, bessere Arbeitsbedingungen und ein kostenloses zweites Kindergartenjahr für alle möglich.