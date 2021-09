Mangelernährung für Mehrheit der Kleinkinder Realität

Unicef warnt in dem am Mittwoch veröffentlichen Bericht vor schwerwiegenden Folgen für die weitere Entwicklung dieser mangelernährten Kinder. Der Report wurde im Vorfeld des UN-Gipfels zu Ernährungssystemen veröffentlicht, laut diesem sorgen wachsende Armut, soziale Ungleichheit, Konflikte, klimabedingte Katastrophen und Gesundheitskrisen sowie die Covid-19-Pandemie für die anhaltende Ernährungskrise der Kleinkinder.

Dem Bericht zufolge ist das Risiko, dass Kleinkinder, die in ländlichen Gebieten oder in ärmeren Haushalten leben, schlechter ernährt werden, deutlich höher als bei Kindern in städtischen Gebieten oder aus wohlhabenderen Haushalten. Beispielsweise war 2020 der Anteil der Kinder, die ein Minimum der empfohlenen Nahrung erhielten, in städtischen Gebieten doppelt so hoch (39 Prozent) wie in ländlichen Gebieten (23 Prozent).