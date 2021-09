SPÖ warnt vor verschärftem Pflegekräftemangel

Die SPÖ fordert von der Regierung deutlich mehr Investitionen in den Pflegebereich, um den Pflegekräftemangel zu entschärfen. Wenn man nicht jetzt handle, dann werde Österreich „die Pflegekrise in ein paar Jahren schwer treffen“, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien mit der oö. SPÖ-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer. Der Pflegeberuf müsse deutlich attraktiver gemacht werden.