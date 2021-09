Fall Eitan kommt vor Gericht: Prozess in Tel Aviv

Nach der mutmaßlichen Entführung des kleinen Eitan, des einzigen Überlebenden des Seilbahn-Unglücks vom Lago Maggiore, von Italien nach Israel, beginnt am Donnerstag vor einem Familiengericht in Tel Aviv eine Gerichtsverhandlung, bei der sich der Großvater des Sechsjährigen wegen Kindesentführung verantworten muss. Vor Gericht wird auch die Tante väterlicherseits des Buben erscheinen, der die italienische Justiz das Fürsorgerecht für das Kind zugesprochen hatte.

Zuletzt gaben die Verwandten mütterlicherseits in Israel etliche Interviews und erklärten, zum Wohle des Kindes gehandelt zu haben. Eitan sei in Italien nicht die nötige physische und psychische Hilfe zugekommen, behaupteten sie. Die Tante will das Kind nach Italien zurückbringen. Der Fall weckte in Italien und in Israel großes Medieninteresse.