Anklage gegen Pilnacek wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses

Der suspendierte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erhob demnach Anklage wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses. Er soll Ermittlungen gegen eine Journalistin der Tageszeitung „Die Presse“ verraten haben. Der Prozess soll am 3. November im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Wien verhandelt werden.

Entsprechende Berichte des „Kurier“ und des „Falter“ haben das Straf-Landesgericht Wien und die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Mittwochabend bestätigt.

Pilnacek wird jedoch verdächtigt, im Dezember 2020 einer Redakteurin des „Kurier“ die Anzeige verraten zu haben. In WhatsApp-Nachrichten auf Pilnaceks Handy sei die Staatsanwaltschaft Innsbruck per Zufall auf einen Chat gestoßen, in dem der inzwischen suspendierte Sektionschef mit einer „Kurier“-Journalistin über die Strafanzeige der WKStA korrespondiert hatte, schreibt der „Kurier“. Die Staatsanwaltschaft sieht darin den Tatbestand der Verletzung des Amtsgeheimnisses erfüllt.